Тернопільщина втратила захисника Володимира Ганущина

Обірвалося життя військовослужбовця, жителя с. Баранівка Володимира ГАНУЩИНА, повідомляють в Бережанській міській раді.



Володимир ГАНУЩИН народився 24 березня 1981 року в с. Підлипці Золочівського району, Львівської області. Навчався в Зборівській школі. Коли батьки повернулись в с. Баранівка, Володимир продовжив навчання в Куропатницькій школі, де закінчив 9 клас. Після школи навчався в Зборівському технічному училищі на спеціальності «механізатор-ремонтник». До повномасштабного вторгнення працював будівельником.



Мобілізований до лав ЗСУ в лютому 2024 року. Виконував бойові завдання на Сумському та Донецькому напрямках.



Відважний воїн, вірний товариш, незламний захисник.



Солдат ГАНУЩИН Володимир Петрович (24.04.1981 р. – 29.05.2026 р.), сапер 3 відділення загороджень взводу загороджень військової частини А4024 відійшов у вічність внаслідок хронічної хвороби в лікарні 29 травня 2026 року.



В смутку та горі залишились мати та сестра.



Зустріч тіла Героя Володимира ГАНУЩИНА відбудеться в четвер, завтра, 4 червня приблизно о 18:00 год в с. Баранівка.



Чин парастасу відбудеться завтра, 4 червня, орієнтовно о 18:30 год. на родинному обійсті Героя (с. Баранівка, вул. Польова).

Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, 5 червня, о 12:00 год. на родинному обійсті Володимира. (с. Баранівка, вул. Польова).



Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Баранівка.



Похоронять Захисника на кладовищі с. Баранівка.



Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від колишньої другої школи 5 червня 2026 року о 11:20 буде відправлятись автобус до родинного обійстя Володимира.



Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…



Вічна Слава ГЕРОЮ!

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