08:41 | 18.10.2023
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росія завдала ракетного удару по Запоріжжі. Є загиблі

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Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані

Сьогодні вночі внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 травмовані.

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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