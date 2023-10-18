росія завдала ракетного удару по Запоріжжі. Є загиблі

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані

Сьогодні вночі внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 травмовані.

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.