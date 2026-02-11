Трагедія на Тернопільщині: пожежа у житловому будинку забрала життя людини

10 лютого 2026 року на Тернопільщині сталася трагічна пожежа в житловому будинку села Пилатківці Борщівської громади. За інформацією Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, пожежа виникла о 11:40, внаслідок чого було пошкоджено облицювання стін та речі домашнього вжитку.

Пожежу не довелося гасити силами підрозділів ДСНС, оскільки вогонь самостійно ліквідувався. Обставини трагедії наразі встановлюють працівники поліції. Цей випадок підкреслює важливість безпеки в побуті та потребу уважно ставитись до потенційно небезпечних умов, що можуть призвести до трагедій.