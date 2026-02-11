У Тернопільській школі №19 створили сучасний STEM-кластер

У Тернопільській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №19 реалізували сучасний освітній STEM-кластер, у межах якого повністю оновили три навчальні простори: лабораторну кімнату з біології, STEM-лабораторію та кабінет теоретичного навчання з біології та математики.

На реалізацію ініціативи школа отримала 3,9 млн гривень. Із них 3,5 млн грн становила державна STEM-субвенція, ще 400 тис. гривень було передбачено з бюджету Тернопільської громади. Кошти спрямували для закупівлі необхідного обладнання та проведення ремонтних робіт у навчальних приміщеннях.

«Проєкт було реалізовано завдяки поєднанню державної та міської підтримки. Зокрема, за рахунок державної STEM-субвенції та коштів міської громади закупили сучасне лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку та інтерактивні засоби навчання. Також додатково за кошти міського бюджету, а це ще близько 1,2 млн гривень, у класах провели капітальний ремонт: повністю замінили підлогу, оновили стіни й стелі, облаштували підведення води. Це дало змогу створити цілісний, функціональний освітній простір для практичного й дослідницького навчання учнів», – зазначила директорка Тернопільської загальноосвітньої школи №19 Лідія Бачинська.

Наразі у школі навчається понад 1000 учнів, і всі класи мають доступ до сучасного освітнього STEM-простору. Оновлені навчальні простори почали повноцінно працювати з вересня 2025 року. Як зазначає директорка закладу Лідія Бачинська, учні позитивно сприйняли зміни та із зацікавленням навчаються в оновлених умовах, адже нові простори дають змогу поєднувати теоретичні знання з практичними навичками, працювати в командах, проводити дослідження та розвивати критичне мислення.

Нагадаємо, що STEM-кластер – це спеціалізований простір, призначений для навчання та досліджень у галузях науки, технологій, інженерії та математики (STEM). Такі лабораторії можуть бути частиною шкіл, університетів, музеїв або інших освітніх установ. Вони обладнані сучасними засобами навчання для залучення учнів до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності.