“Олімпіада ні з чим не зрівняється”. Андрій Мандзій приніс Україні національний рекорд на четвертих Іграх у кар’єрі

Як український санкар прийшов до топрезультату у кар’єрі.

Другий день поспіль на Олімпіаді-2026 збірна України оновлює рекорд на змаганнях. Проте якщо рекорд фристайлістки Катерини Коцар був очікуваний, враховуючи дебют України у слоупстайлі, то для топрезультату у чоловічих одномісних санах “синьо-жовтим” треба було фінішувати вище 22-го місця, повідомляє Суспільне.

Суспільне Спорт — ексклюзивний транслятор Олімпійських ігор-2026 в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Ознаки оновлення рекорду українські санкарі показали ще у перший змагальний день, коли провели стартові два спуски. Тоді обом українцям вдалося потрапити у топ-15, а автором найкращого результату був Антон Дукач.

Топрезультат у підсумку показав його партнер по збірній — Андрій Мандзій. У третьому спуску українець випередив Дукача і навіть піднявся на 13-те місце. А у фінальному заїзді ще покращив свій результат — підсумкова 12-та позиція. Попередній національний рекорд, який належав Дукачу, Мандзій покращив одразу на 10 позицій.

До такого результату на Олімпійських іграх Мандзій йшов 15 років. З моменту дебюту у міжнародному санному спорті український санкар виступив вже на чотирьох Олімпіадах: якщо на дебютних Іграх у Сочі посів 31-ше місце, то тепер спрогресував одразу на 19 позицій.

“Чесно кажучи, не слідкував за рекордами, — розповів після змагань Мандзій в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт. — Приємно, тому що попередні Олімпіади ризикував максимально і не виходило проїхати, хоча у тих заїздах, коли фінішував, був хороший час. І навіть тоді ще, у 2018 чи 2022 роках, міг бути такий схожий рекорд. На жаль, не вдавалося показати такий час”.

Досягти 12-ї позиції на Олімпіаді Мандзієві вдалося також і завдяки покращенню результату з кожним наступним заїздом. Якщо час першого спуску час українського санкаря склав 53.815 секунд, то вже у фінальному він покращив його на понад 0.2 секунди.

При цьому Мандзій зізнається: досягти подібного результату йому було важко через психологічні моменти, пов’язані з особливістю тренувань на олімпійському треку. “Був один хороший заїзд і чотири непоганих на змаганнях — хороших, я б сказав. І важко, бо не було стабільності на тренуваннях, а виходити на старт з таким бекграундом, коли в тебе немає хороших заїздів — дуже важко”.

“Емоції незабутні. Дуже важко, особливо важким був перший і четвертий заїзд. Я не думав, що четвертий заїзд буде настільки важко морально. Трохи був такий тиск, але, дякувати Богу, все пережив і непогано проїхав”, — додав санкар.

Попри те, що Олімпіада для Мандзія четверта, вона і досі лишає у нього лише максимальні емоції. “Завжди вау, найкращі. Олімпіада — вона ні з чим не порівняється. Для мене це не просто чергові змагання. Це основні змагання в житті кожного спортсмена. І до них треба підходити максимально зібраним, з хорошим настроєм, натренованим максимально і показувати хороший результат”.

Ще наприкінці минулого року головний тренер збірної України з санного спорту Тарас Гарцула зауважував, що Ігри у Мілані можуть стати не останніми у кар’єрі Мандзія попри його вік. І хоча сам санкар у коментарі перед стартом Олімпіади зізнавався, що поки зарано загадувати про це, після виступу на Іграх у Мілані висловив оптимістичніший коментар щодо своїх подальших перспектив у статусі спортсмена.

“Зараз вдалося, але це не край можливостей. Я відчуваю, що ще дуже багато сил і можна покращити результат”.

Усі результати Андрія Мандзія на Олімпіадах

Сочі-2014: 31-ше місце

Пхьончхан-2018: 40-ве місце

Пекін-2022: 27-ме місце

Мілан-2026: 12-те місце