Тернопіль першим в Україні започаткував інститут уповноважених з питань безбар’єрності

Тернопіль став першим містом в Україні, яке впроваджує інститут уповноважених з питань безбар’єрності в комунальних закладах громади

Радниця — уповноважена Президента України з безбар’єрності Тетяна Ломакіна повідомила, що Тернопіль став першим містом, яке впроваджує інститут уповноважених з питань безбар’єрності в комунальних закладах міської громади.

“Тернопіль став першим містом, яке впроваджує інститут уповноважених з питань безбар’єрності в комунальних закладах громади. Це рішення обговорили та підтримали під час засідання Ради безбар’єрності Тернопільської міської територіальної громади”, — зазначила Ломакіна.

Уповноважені з питань безбар’єрності — це особи, які допомагатимуть виявляти бар’єри, чути людей та знаходити рішення не «потім», а вже зараз. Вони працюватимуть там, де бар’єри виникають найчастіше — у взаємодії людей із послугами.

“Вони аналізуватимуть доступність приміщень і маршрутів, допомагатимуть адаптувати інформацію та сервіси, координуватимуть дії між різними підрозділами, реагуватимуть на звернення мешканців і підказуватимуть практичні рішення”, — додала уповноважена.

Створення цього інституту стало результатом навчальної програми, в якій взяли участь представники й представниці різних громад, зокрема й Тернополя. У Відні представники Тернополя мали можливість побачити, як працюють уповноважені з питань безбар’єрності в комунальних закладах громади й одразу відчули перспективи впровадження цієї практики в Україні.

“Тож дуже приємно бачити перші результати. Будемо з великою увагою спостерігати за розвитком цієї практики й щиро сподіваємося, що й інші громади надихнуться прикладом Тернополя”, — підсумувала Тетяна Ломакіна.