Тернопільська митниця і контрафакт: від яблук до біжутерії – як захищають права інтелектуальної власності

У час, коли глобальні ринки відкриті як ніколи, питання протидії контрафакту набуває особливої ваги. Захист прав інтелектуальної власності — це захист чесного бізнесу, репутації відомих брендів і довіри споживачів. Тернопільська митниця системно працює у цьому напрямі, забезпечуючи ефективний контроль та не допускаючи появи на українському ринку продукції з ознаками порушення прав інтелектуальної власності.

У 2025 році працівники Тернопільської митниці оформили 50 592 митні декларації. У 2 651 випадку автоматизована система управління ризиками (АСУР) сигналізувала про необхідність додаткової перевірки.

Найчастіше під посилений митний контроль потрапляли:

деталі для сільськогосподарської техніки;

яблука;

вироби з чорних металів;

багатооборотна тара (піддони, транспортні ящики, захисні чохли);

коробки з гофрокартону;

зернові культури (кукурудза, горох, насіння льону та ріпаку);

пристрої для герметизації пляшок та засувки;

текстильні вироби для транспортування та зберігання речей;

біжутерія у незавершеному вигляді;

декоративні вироби з кераміки.

У більшості випадків підставою для додаткового контролю була відсутність інформації про торговельну марку в електронних документах при експорті або зазначення одного виробника для всіх товарів, поданих до оформлення. Саме такі сигнали потребують особливої уваги, адже можуть приховувати ризики порушення прав інтелектуальної власності.

Важливою складовою роботи є постійна взаємодія з правовласниками відомих брендів. Торік спеціаліст з питань захисту прав інтелектуальної власності Тернпільської митниці співпрацювала з представниками таких світових торговельних марок, як «Nike», «Lanvin», «Wika», «Scholl», «New Holland», «John Deere» та «CNH Industrial N.V.». Така комунікація дозволяє оперативно ідентифікувати оригінальну продукцію та запобігати можливому потраплянню контрафакту на ринок.

Минулого року Тернопільській митниці не довелося призупиняти митне оформлення товарів через порушення прав інтелектуальної власності. Це результат системної профілактичної роботи, фаховості працівників та конструктивної співпраці з бізнесом.