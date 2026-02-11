💡💡💡 Зміни в графіку відключень світла 11 лютого на 18.25 год. Ще добавили по півгодини світла. Майже всім добавили ще по півгодини світла.

У графіку вказано час включення світла!





Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 11.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!