Графік відключень світла 11 лютого у Тернопільській області (оновлено)
💡💡💡 Зміни в графіку відключень світла 11 лютого на 18.25 год. Ще добавили по півгодини світла. Майже всім добавили ще по півгодини світла.
У графіку вказано час включення світла!
Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 11.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!