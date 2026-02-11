08:45 | 13.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Графік відключень світла 11 лютого у Тернопільській області (оновлено)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 💡💡💡 Зміни в графіку відключень світла 11 лютого на 18.25 год. Ще добавили по півгодини світла. Майже всім добавили ще по півгодини світла.
 У графіку вказано час включення світла!



Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 11.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *