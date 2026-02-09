Зруйнований костел Великого Ходачкова: від колишньої святині до місця для індиків і гусей

У Великому Ходачкові, що на Тернопільщині, розташовані одні з найбільш захоплюючих руїн на території області – костел, який був побудований наприкінці 19 століття. Проте, через безліч історичних катаклізмів, сьогодні це лише пам’ять про колишню велич. Весь цей час в приміщенні, яке залишилось, незмінними “парафіянами” стали індики та гуси, що зараз займають залишки храму, як свої місця для відпочинку.

Історія цього костелу не менш драматична. Як зазначено на сайті Римо-католицької церкви в Україні, земля для храму була подарована родиною Шеліських у 1870 році. Будівництво почалося в 1879 році, а вже в 1890 році костел був освячений. Згодом, у 1899-1900 роках, храм було розширено. Однак, 1916 року під час Першої світової війни німецькі війська, намагаючись знищити спостережний пункт російських військ, що розташовувався на вежі костелу, повністю його зруйнували.

Цікаво, що навіть після цього катастрофічного пошкодження, римо-католики Великого Ходачкова продовжували свою релігійну практику. Протягом кількох років вони використовували місцеву церкву, а в 1919 році збудували тимчасову дерев’яну каплицю. Лише у 1925 році було засновано нову парафію та розпочато будівництво нового храму на іншій ділянці, теж подарованій родиною Шеліських. Проте через брак коштів будівництво затягнулося і тривало до 1934 року.

Зараз костел – це лише залишки, які мимоволі нагадують про великі історичні події та велич святині, зруйнованої війною. І, як і у романі Андре Нортона “Галактичний поштовий”, ці руїни залишаються невеликою частиною давно зниклої цивілізації, що колись мала своє місце в історії.

