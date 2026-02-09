Пункти незламності у Чортківській громаді: зігрітися, випити чаю та зарядити гаджети

В умовах енергетичних труднощів, у Чортківській громаді відкрито пункти незламності, де місцеві жителі можуть отримати необхідну підтримку: зігрітись, випити гарячого чаю, а також зарядити телефони та гаджети.

Адреси пунктів незламності:

КП «Чортків дім» (вул. Сонячна, 7) – цілодобово, тел. +380972715486

Чортківська центральна міська лікарня (вул. Д.Пігути, 31Б) – цілодобово, тел. +380673531620

Чортківська гімназія №6 (Залізнична, 10) – цілодобово, тел. +380980221197

Адміністративне приміщення стадіону «Харчовик» (вул. Хмельницького, 79) – цілодобово, тел. +380979093614

Басейн Палацу дітей та юнацтва біля ліцею №5 (вул. Кн. В.Великого, 4Г) – 8:00-18:00, тел. +380967341721

Адміністративна будівля Пастушівського округу – цілодобово, тел. +380966765707

Студія Центру культурних послуг с. Переходи – цілодобово, тел. +380505183782

Адміністративна будівля Горішньовигнанського старостинського округу – цілодобово, тел. +380505183782

Адміністративна будівля с. Росохач – цілодобово, тел. +380682441076

Адміністративна будівля с. Біла – цілодобово, тел. +380961958085

Адміністративна будівля с. Скородинці – цілодобово, тел. +380967525354

Адміністративна будівля с. Бичківці – цілодобово, тел. +380969463818

Фоє Чортківської міської ради – понеділок-четвер 8:00-17:00, п’ятниця 8:00-16:00

⚠️ Нагадуємо, що на території Тернопільської області досі продовжує діяти комендантська година з 00:00 до 05:00.

Ці пункти працюють для підтримки жителів, які потребують допомоги в умовах енергетичних обмежень.