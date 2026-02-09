Шахраї представилися “працівниками банку” та викрали у мешканки Тернопільської області 100 тисяч гривень

До поліції Тернопільщини надійшло повідомлення про черговий випадок телефонного “псевдобанківського” шахрайства.

Із заявою звернулася жителька Чортківського району 1997 року народження.

Жінка повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником одного з банків.

Псевдобанкір переконав заявницю, що її рахунок нібито перебуває під загрозою через «підозрілі операції», та запропонував терміново вжити заходів для «захисту коштів».



Діючи за вказівками шахрая, жінка виконувала всі його інструкції. У результаті з її банківської картки було списано 100 000 гривень.



За фактом заволодіння коштами відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють особу зловмисника та обставини злочину.



Поліція вкотре застерігає громадян:



– працівники банків ніколи не телефонують із проханнями повідомити конфіденційні дані або виконувати фінансові операції;



– у разі підозрілого дзвінка слід негайно припинити розмову та самостійно звернутися до банку за офіційним номером;



– не передавайте стороннім особам реквізити карток, коди з SMS та дані для входу в онлайн-банкінг.



Якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







