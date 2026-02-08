У зв’язку з енергетичними труднощами та холодною погодою, у Тернопільській області відкрито численні пункти обігріву, підзарядки мобільних телефонів та інші місця для надання підтримки жителям. Ось де можна отримати допомогу:

Тернопіль:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення Адреса: вул. Миколи Лисенка, 8 КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» Адреса: проспект Злуки, 45 КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» Адреса: вул. Юрія Федьковича, 11 Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса Адреса: вул. Миру, 6 Вокзал станції «Тернопіль» Адреса: Привокзальний майдан, 1 Тернопільська школа №28 Адреса: бульвар Дмитра Вишневецького, 8

Робота критичної інфраструктури:

Котельні працюють, при необхідності підтримуються генераторами.

Монастириська громада:

Пункт Незламності

Адреса: м. Монастириська, вул. Шевченка, 70 (КНП «Монастириська міська лікарня», приміщення приймального відділення)

Працює цілодобово для постраждалих від ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.

Підволочиськ:

Пункти обігріву Стадіон «Колос» – вул. Патріарха Мстислава

Приміщення Підволочиської селищної ради – вул. Андрія Шептицького, 3 Водопостачання Забезпечується генераторами, з можливими обмеженнями подачі.

Шумська громада:

Публічна бібліотека Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 37

Графік роботи: Понеділок–Четвер: 9:00–18:00, П’ятниця: 9:00–17:00, Неділя: 10:00–17:00 Пункт Незламності в Центрі культури і дозвілля Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 48 (перший поверх)

Працює цілодобово.

Бучач:

Пункт підзарядки мобільних телефонів та павербанків

Адреса: адміністративна будівля Бучацької міської ради, перший поверх

Живлення забезпечується від «Топольок».

Заліщики:

Пункт підзарядки

Адреса: Міський Будинок народної творчості

Час роботи: 11:00–21:00

Вишнівецька громада:

Пункт Незламності в с. Ст. Вишнівець Адреса: вул. Збаразька, 2 (пожежна частина) Пункт Незламності в смт Вишнівець Адреса: вул. Грушевського, 6 (приміщення селищної ради)

Ці пункти надають жителям можливість зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати гарячі напої у складних умовах енергетичних труднощів.