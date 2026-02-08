Пункти обігріву та підзарядки в Тернопільській області: адреси
У зв’язку з енергетичними труднощами та холодною погодою, у Тернопільській області відкрито численні пункти обігріву, підзарядки мобільних телефонів та інші місця для надання підтримки жителям. Ось де можна отримати допомогу:
Тернопіль:
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення
Адреса: вул. Миколи Лисенка, 8
КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»
Адреса: проспект Злуки, 45
КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр»
Адреса: вул. Юрія Федьковича, 11
Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса
Адреса: вул. Миру, 6
Вокзал станції «Тернопіль»
Адреса: Привокзальний майдан, 1
Тернопільська школа №28
Адреса: бульвар Дмитра Вишневецького, 8
Робота критичної інфраструктури:
Котельні працюють, при необхідності підтримуються генераторами.
Монастириська громада:
Пункт Незламності
Адреса: м. Монастириська, вул. Шевченка, 70 (КНП «Монастириська міська лікарня», приміщення приймального відділення)
Працює цілодобово для постраждалих від ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.
Підволочиськ:
Пункти обігріву
Стадіон «Колос» – вул. Патріарха Мстислава
Приміщення Підволочиської селищної ради – вул. Андрія Шептицького, 3
Водопостачання
Забезпечується генераторами, з можливими обмеженнями подачі.
Шумська громада:
Публічна бібліотека
Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 37
Графік роботи: Понеділок–Четвер: 9:00–18:00, П’ятниця: 9:00–17:00, Неділя: 10:00–17:00
Пункт Незламності в Центрі культури і дозвілля
Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 48 (перший поверх)
Працює цілодобово.
Бучач:
Пункт підзарядки мобільних телефонів та павербанків
Адреса: адміністративна будівля Бучацької міської ради, перший поверх
Живлення забезпечується від «Топольок».
Заліщики:
Пункт підзарядки
Адреса: Міський Будинок народної творчості
Час роботи: 11:00–21:00
Вишнівецька громада:
Пункт Незламності в с. Ст. Вишнівець
Адреса: вул. Збаразька, 2 (пожежна частина)
Пункт Незламності в смт Вишнівець
Адреса: вул. Грушевського, 6 (приміщення селищної ради)
Ці пункти надають жителям можливість зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати гарячі напої у складних умовах енергетичних труднощів.