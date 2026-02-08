16:21 | 8.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Пункти обігріву та підзарядки в Тернопільській області: адреси

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку з енергетичними труднощами та холодною погодою, у Тернопільській області відкрито численні пункти обігріву, підзарядки мобільних телефонів та інші місця для надання підтримки жителям. Ось де можна отримати допомогу:

Тернопіль:

  1. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення

    • Адреса: вул. Миколи Лисенка, 8

  2. КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

    • Адреса: проспект Злуки, 45

  3. КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр»

    • Адреса: вул. Юрія Федьковича, 11

  4. Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса

    • Адреса: вул. Миру, 6

  5. Вокзал станції «Тернопіль»

    • Адреса: Привокзальний майдан, 1

  6. Тернопільська школа №28

    • Адреса: бульвар Дмитра Вишневецького, 8

Робота критичної інфраструктури:

  • Котельні працюють, при необхідності підтримуються генераторами.

Монастириська громада:

Пункт Незламності

  • Адреса: м. Монастириська, вул. Шевченка, 70 (КНП «Монастириська міська лікарня», приміщення приймального відділення)

  • Працює цілодобово для постраждалих від ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.

Підволочиськ:

  1. Пункти обігріву

    • Стадіон «Колос» – вул. Патріарха Мстислава

    • Приміщення Підволочиської селищної ради – вул. Андрія Шептицького, 3

  2. Водопостачання

    • Забезпечується генераторами, з можливими обмеженнями подачі.

Шумська громада:

  1. Публічна бібліотека

    • Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 37

    • Графік роботи: Понеділок–Четвер: 9:00–18:00, П’ятниця: 9:00–17:00, Неділя: 10:00–17:00

  2. Пункт Незламності в Центрі культури і дозвілля

    • Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 48 (перший поверх)

    • Працює цілодобово.

Бучач:

Пункт підзарядки мобільних телефонів та павербанків

  • Адреса: адміністративна будівля Бучацької міської ради, перший поверх

  • Живлення забезпечується від «Топольок».

Заліщики:

Пункт підзарядки

  • Адреса: Міський Будинок народної творчості

  • Час роботи: 11:00–21:00 

Вишнівецька громада:

  1. Пункт Незламності в с. Ст. Вишнівець

    • Адреса: вул. Збаразька, 2 (пожежна частина)

  2. Пункт Незламності в смт Вишнівець

    • Адреса: вул. Грушевського, 6 (приміщення селищної ради)

Ці пункти надають жителям можливість зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати гарячі напої у складних умовах енергетичних труднощів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *