Трагічна аварія на дорозі “Бережани – Підгайці”: пішохід помер після наїзду автомобіля

На автодорозі “Бережани – Підгайці – Монастириська” близько 17:20 водій автомобіля Audi A6, рухаючись у напрямку міста Підгайці, не встиг вчасно загальмувати та здійснив наїзд на пішохода. Аварія трапилася неподалік села Посухів Бережанської територіальної громади.



Після зіткнення кермувальник одразу зателефонував на лінію “102” й повідомив про дорожньо-транспортну пригоду. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції.



За попередньою інформацією, потерпілий у момент ДТП перебував на проїзній частині дороги. Чоловік отримав численні тяжкі тілесні ушкодження і його доправили до лікарні. Медики майже 12 днів боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося – 16 грудня він помер у медичному закладі.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди водієві автомобіля повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Дії кермувальника слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів для обвинувачення. Кримінальне провадження вони скерували до суду.







