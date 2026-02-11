У Тернополі 38 власників зруйнованих квартир отримають додаткову грошову допомогу

У Тернополі 38 власників (один зі співвласників) квартир на вулицях 15 Квітня, 31 та Василя Стуса, 8 що стали непридатними для проживання через ракетний удар 19 листопада 2025 року, отримають грошову допомогу. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Кожен із власників або один із співвласників постраждалого житла отримає 15 тисяч гривень на оренду тимчасового помешкання. Загальна сума виплат становить 570 тисяч гривень.

Впродовж лютого загалом таку допомогу отримають 47 власників (співвласників) квартир на вулиці Василя Стуса, 8 та 37 власників (співвласників) квартир на вулиці 15 квітня 31, визнаних непридатними для проживання.