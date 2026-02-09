Пункти допомоги в готелях і закладах харчування Тернополя: зігрітися і зарядити техніку
У Тернополі розгортаються нові можливості для тих, хто потребує допомоги в умовах енергетичних труднощів. Зокрема, кілька закладів харчування та готелів міста надають можливість зігрітися, випити чаю та зарядити телефони, повідомляють у тернопільській міській раді.
Адреси пунктів допомоги:
-
«Мак Дональдз» (вул. Івана Мазепи, 30)
-
«Фляшка» (бульв. Тараса Шевченка, 1)
-
«Три Миколи» (вул. Торговиця, 1а)
-
«Міракс» (вул. 15 квітня, 28в)
-
«Автопорт» (вул. Тараса Протасевича, 22)
-
«Чентрале» (вул. Сагайдачного, 1)
-
«Майдан» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1)
-
«Гуру Фуд» (вул. Руська, 19)
-
«Барбареско» (вул. Острозького, 14)
-
«Стоун Стріт» (вул. Руська, 18)
-
«Білий налив» (вул. Валова, 3)
-
«Біанко» (бульв. Данила Галицького, 4)
-
«Папероні» в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстільна, 28ч)
-
«Клуб Файного міста» (бульв. Шевченка, 23)
-
«Файне місто» (бульв. Шевченка, 23)
-
«Сапсан» (вул. Білецька, 49а)
-
«Дарк Блю» (бульв. Куліша, 7а)
-
«Старий млин» (вул. Бродівська, 1а)
-
«Карма кава» (вул. Сагайдачного, 13)
-
«Скаварідка» (вул. Валова, 1)
-
«Мешканці міста» (просп. Злуки, 49)
-
«Ковчег» (вул. Торговиця, 5а)
-
«Сфера» (вул. Білецька, 33а)
-
«Нео рум» (вул. Максима Кривоноса, 2Е)
-
«Форум» (вул. Над Яром, 2)
-
«Галич» (вул. Лесі Українки, 18)
-
«Хука Хаб» (вул. Старий Ринок, 3)
-
«Маяк» (вул. Івана Мазепи, 1)
-
«56 Кабінет» (вул. Михайла Грушевського, 1)
-
«Луніко» (вул. Текстина, 24г)
-
«Фламінго» (вул. Київська, 10б)
-
«Цісар» (просп. Злуки, 13/1)
-
«Біф і піца» (вул. Київська, 11а)
-
«Вогнем і ножем» (просп. Злуки, 14в)
-
«Депо» (вул. Богдана Хмельницького, 10а)
-
«М’ясо» (бульв. Тараса Шевченка, 5)
-
«Чікен хот» (вул. Миколи Пирогова, 2)
-
«Володар» (вул. Сергія Короля, 57)
-
Кафе в «Епіцентрі» (вул. Поліська, 7)
-
«Фламінго» (вул. Збаразька, 1)
-
«Зе Рівер» (вул. Чумацька, 14)
Готелі:
-
«Тернопіль»
-
«Галичина»
Величезна подяка підприємцям, які йдуть на зустріч тернополянам і демонструють справжню соціальну відповідальність бізнесу в цей складний час! Якщо попит на пункти обігріву зростатиме, міська влада готова оперативно відкривати додаткові локації.