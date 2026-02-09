10:58 | 9.02.2026
Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пункти допомоги в готелях і закладах харчування Тернополя: зігрітися і зарядити техніку

У Тернополі розгортаються нові можливості для тих, хто потребує допомоги в умовах енергетичних труднощів. Зокрема, кілька закладів харчування та готелів міста надають можливість зігрітися, випити чаю та зарядити телефони, повідомляють у тернопільській міській раді.

Адреси пунктів допомоги:

  • «Мак Дональдз» (вул. Івана Мазепи, 30)

  • «Фляшка» (бульв. Тараса Шевченка, 1)

  • «Три Миколи» (вул. Торговиця, 1а)

  • «Міракс» (вул. 15 квітня, 28в)

  • «Автопорт» (вул. Тараса Протасевича, 22)

  • «Чентрале» (вул. Сагайдачного, 1)

  • «Майдан» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1)

  • «Гуру Фуд» (вул. Руська, 19)

  • «Барбареско» (вул. Острозького, 14)

  • «Стоун Стріт» (вул. Руська, 18)

  • «Білий налив» (вул. Валова, 3)

  • «Біанко» (бульв. Данила Галицького, 4)

  • «Папероні» в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстільна, 28ч)

  • «Клуб Файного міста» (бульв. Шевченка, 23)

  • «Файне місто» (бульв. Шевченка, 23)

  • «Сапсан» (вул. Білецька, 49а)

  • «Дарк Блю» (бульв. Куліша, 7а)

  • «Старий млин» (вул. Бродівська, 1а)

  • «Карма кава» (вул. Сагайдачного, 13)

  • «Скаварідка» (вул. Валова, 1)

  • «Мешканці міста» (просп. Злуки, 49)

  • «Ковчег» (вул. Торговиця, 5а)

  • «Сфера» (вул. Білецька, 33а)

  • «Нео рум» (вул. Максима Кривоноса, 2Е)

  • «Форум» (вул. Над Яром, 2)

  • «Галич» (вул. Лесі Українки, 18)

  • «Хука Хаб» (вул. Старий Ринок, 3)

  • «Маяк» (вул. Івана Мазепи, 1)

  • «56 Кабінет» (вул. Михайла Грушевського, 1)

  • «Луніко» (вул. Текстина, 24г)

  • «Фламінго» (вул. Київська, 10б)

  • «Цісар» (просп. Злуки, 13/1)

  • «Біф і піца» (вул. Київська, 11а)

  • «Вогнем і ножем» (просп. Злуки, 14в)

  • «Депо» (вул. Богдана Хмельницького, 10а)

  • «М’ясо» (бульв. Тараса Шевченка, 5)

  • «Чікен хот» (вул. Миколи Пирогова, 2)

  • «Володар» (вул. Сергія Короля, 57)

  • Кафе в «Епіцентрі» (вул. Поліська, 7)

  • «Фламінго» (вул. Збаразька, 1)

  • «Зе Рівер» (вул. Чумацька, 14)

Готелі:

  • «Тернопіль»

  • «Галичина»

Величезна подяка підприємцям, які йдуть на зустріч тернополянам і демонструють справжню соціальну відповідальність бізнесу в цей складний час! Якщо попит на пункти обігріву зростатиме, міська влада готова оперативно відкривати додаткові локації.

