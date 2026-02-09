Пункти допомоги в готелях і закладах харчування Тернополя: зігрітися і зарядити техніку

У Тернополі розгортаються нові можливості для тих, хто потребує допомоги в умовах енергетичних труднощів. Зокрема, кілька закладів харчування та готелів міста надають можливість зігрітися, випити чаю та зарядити телефони, повідомляють у тернопільській міській раді.

Адреси пунктів допомоги:

«Мак Дональдз» (вул. Івана Мазепи, 30)

«Фляшка» (бульв. Тараса Шевченка, 1)

«Три Миколи» (вул. Торговиця, 1а)

«Міракс» (вул. 15 квітня, 28в)

«Автопорт» (вул. Тараса Протасевича, 22)

«Чентрале» (вул. Сагайдачного, 1)

«Майдан» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1)

«Гуру Фуд» (вул. Руська, 19)

«Барбареско» (вул. Острозького, 14)

«Стоун Стріт» (вул. Руська, 18)

«Білий налив» (вул. Валова, 3)

«Біанко» (бульв. Данила Галицького, 4)

«Папероні» в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстільна, 28ч)

«Клуб Файного міста» (бульв. Шевченка, 23)

«Файне місто» (бульв. Шевченка, 23)

«Сапсан» (вул. Білецька, 49а)

«Дарк Блю» (бульв. Куліша, 7а)

«Старий млин» (вул. Бродівська, 1а)

«Карма кава» (вул. Сагайдачного, 13)

«Скаварідка» (вул. Валова, 1)

«Мешканці міста» (просп. Злуки, 49)

«Ковчег» (вул. Торговиця, 5а)

«Сфера» (вул. Білецька, 33а)

«Нео рум» (вул. Максима Кривоноса, 2Е)

«Форум» (вул. Над Яром, 2)

«Галич» (вул. Лесі Українки, 18)

«Хука Хаб» (вул. Старий Ринок, 3)

«Маяк» (вул. Івана Мазепи, 1)

«56 Кабінет» (вул. Михайла Грушевського, 1)

«Луніко» (вул. Текстина, 24г)

«Фламінго» (вул. Київська, 10б)

«Цісар» (просп. Злуки, 13/1)

«Біф і піца» (вул. Київська, 11а)

«Вогнем і ножем» (просп. Злуки, 14в)

«Депо» (вул. Богдана Хмельницького, 10а)

«М’ясо» (бульв. Тараса Шевченка, 5)

«Чікен хот» (вул. Миколи Пирогова, 2)

«Володар» (вул. Сергія Короля, 57)

Кафе в «Епіцентрі» (вул. Поліська, 7)

«Фламінго» (вул. Збаразька, 1)

«Зе Рівер» (вул. Чумацька, 14)

Готелі:

«Тернопіль»

«Галичина»

Величезна подяка підприємцям, які йдуть на зустріч тернополянам і демонструють справжню соціальну відповідальність бізнесу в цей складний час! Якщо попит на пункти обігріву зростатиме, міська влада готова оперативно відкривати додаткові локації.