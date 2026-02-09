На Тернопільщині від чадного газу загинули дві жінки

Опалювальний період щороку приносить підвищені ризики, пов’язані з використанням пічного та газового опалення. Отруєння чадним газом залишається однією з найнебезпечніших загроз у побуті.

8 лютого у селищі Великі Бірки Тернопільського району в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом загинули дві жінки — 1945 та 1976 років народження, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. За попередніми даними, причиною трагедії стала негерметичність системи пічного опалення. Пожежі не виникло.

З початку 2026 року на Тернопільщині зафіксовано 8 випадків отруєння чадним газом. Унаслідок цих подій загинули 2 людини, ще 14 осіб, з них 4 неповнолітніх, опинилися на лікарняних ліжках.

Чадний газ не має запаху, кольору чи смаку. Його накопичення в приміщенні часто відбувається непомітно, але може мати фатальні наслідки.

Рятувальники закликають:

регулярно перевіряйте стан печей, димоходів і вентиляції;

не користуйтеся несправним опалювальним обладнанням;

у разі найменших ознак несправності негайно звертайтеся до фахівців.

Пам’ятайте: дотримання правил безпеки в побуті рятує життя.