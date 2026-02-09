Зниклого чоловіка знайшли мертвим у закинутому будинку на Чортківщині

7 лютого близько 11:11 до поліції звернулася мешканка одного із сіл Чортківського району, повідомивши про зникнення свого брата, 1960 року народження. Жінка повідомила, що чоловік вже тривалий час не виходив на зв’язок, і родичі не могли з ним зв’язатися.

Під час розшукових заходів працівники Борщівського відділення поліції виявили обгорілі фрагменти кісток у одному з закинутих будинків на Чортківщині. За попередніми даними, рештки можуть належати зниклому чоловікові. Відомо, що він зловживав алкоголем і часто проживав у цьому помешканні. Востаннє його бачили ще 22 грудня минулого року.

Сусіди не повідомляли про пожежу в будинку, а причина її виникнення наразі встановлюється. З місця події вилучили фрагменти тілесних залишків, які були направлені на експертне дослідження. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Наразі триває розслідування.