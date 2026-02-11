0800 40 90 40: номер від Тернопільобленерго для повідомлень про критичні ситуації в енергосистемі

АТ “Тернопільобленерго” запровадило нову функцію для оперативного реагування на небезпечні ситуації в енергосистемі. Тепер для повідомлення про критичні ситуації, такі як обриви електричних проводів, пожежі на енергооб’єктах чи підстанціях, або випадки, коли людина потрапила під дію електричного струму, достатньо зателефонувати за номером кол-центру 0-800-40-90-40.

У голосовому меню кол-центру потрібно натиснути «0», і вас з’єднає з оператором для термінового прийняття інформації. Ця функція допоможе оперативно повідомити про аварійні ситуації та забезпечити швидке реагування на потенційно небезпечні ситуації.

АТ “Тернопільобленерго” наголошує, що ця можливість призначена виключно для критичних ситуацій, коли необхідне негайне реагування, і закликає користуватись нею тільки у випадках, коли це дійсно загрожує життю та здоров’ю людей.