За перший місяць року бізнес Тернопільщини отримав понад 131 млн грн відшкодування ПДВ

Бюджетне відшкодування ПДВ є важливим інструментом державної підтримки бізнесу. Воно забезпечує повернення частини сплаченого податку у випадках здійснення операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою або передбачають право на відшкодування, сприяючи стабільності фінансових потоків підприємств та їх подальшому розвитку.

У січні цього року 95 суб’єктів господарювання області подали заявки на повернення 114 млн грн податку на додану вартість. Станом на 1 лютого, з урахуванням залишків попередніх періодів, 99 платників уже отримали на розрахункові рахунки 131 млн гривень.

За результатами проведених перевірок податковими органами області у січні упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 440 тис. гривень.

Наразі залишок заявленого, але не відшкодованого ПДВ становить 134 млн грн, з яких 118 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедур бюджетного відшкодування, а 16 млн грн – на стадії судового або адміністративного розгляду.