На війні загинув захисник Ігор Сивак з Тернопільщини

Захищаючи волю та незалежність України, загинув житель с-ща Залізці— Сивак Ігор Володимирович, 05.03.1980 р.н., повідомляє Залозецький селищний голова Андрій Нога.

19 січня 2026 року наш Герой віддав своє життя за волю України поблизу населенеого пункту Шандриголове, Донецької області внаслідок скиду з москальського БпЛА.

Ігор загинув, щоб ми могли жити під мирним небом, і віддав найдорожче — своє життя — за нашу свободу!

Висловлюємо щирі співчуття мамі, дружині, дітям, близьким та побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї нашої громади.