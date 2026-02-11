Громада під Тернополем  вже три дні без води

У Тернопільському районі жителі мікрорайону “Кемпінг” у Великій Березовиці майже три дні залишаються без води. Люди набирають воду за допомогою колонок-качалок. Послуги з водопостачання у цьому надає комунальне підприємство селищної ради. Про це Суспільному розповіла мешканка багатоповерхівки в мікрорайоні Іванна Мельничук.

Щоб набрати води, до колонки-качалки прийшла Ольга — донька жительки мікрорайону, яка мешкає на вулиці Енергетична 13:

“Мама каже, що від суботи нема води. Ні помитися, ні зварити їжу, нічого не можливо. Я сьогодні вже прийшла другий раз і доведеться ще два рази йти”.

Тетяна Трач прийшла по воду з донькою. Вона розповіла, що ходять до колонки-качалки по два-три рази на день.

Жительки Великої Березовиці Тетяна Трач прийшла з донькою. Суспільне Тернопіль

“Ми сидимо без води, без тепла і без світла. Світло подають чотири чи три години на добу. Як тільки вода закінчується, йдемо набираємо, бо треба помитися, посуд помити. Нам вже обіцяли, що буде вода, що поставлять генератор, накачає воду, але нічого немає”, — сказала Тетяна.

У багатоповерхівці на вулиці Енергетичній мешкає Марія Вітишин. Вона сказала, що проживає тут майже 40 років.

“В нас давно є велика проблема з водою. Дуже якісь аварії на мережі, а тепер, коли нема світла, то взагалі люди жаліються. Колонки і котли не запалюються, на верхні поверхи взагалі вода не доходить. Всі йдуть до тої колонки-качалки і тепер вона рятує, можна сказати, пів “Кемпінгу”, бо дуже багато людей зі всіх довколишніх будинків ходять до однієї і тієїж колонки-качалки. І вже після роботи чи вранці тут така черга по воду”.

Набирає воду з колонки-качалки і жителька Великої Березовиці Оксана.

Жителька Великої Березовиці Оксана. Суспільне Тернопіль

“Я дуже далеко несу воду додому. Думаєте мені легко? Мені майже 60 років. У групі “Великоберезовицька громада”, що є генератор з Тайваню, прислали, а де він? Я вчора говорю з людьми, а вони кажуть, проводів нема. Як? Чотири роки війни, а проводів нема? Нема чим під’єднати? Ви що жартуєте?”, — каже Оксана.

Жителька Великої Березовиці Оксана прийшла набрати воду за допомогою колонки-качалки. Суспільне Тернопіль

Представники комунального підприємства Березовицької селищної ради, яке забезпечує водопостачання цього мікрорайону, розповіли, що встановлять генератор:

“Мають привезти генератор, будемо його підключати. Постараємося це зробити сьогодні”, — сказав провідний інженер комунального підприємства Великоберезовицької селищної ради Андрій Макух.

Чому до цього не встановили резервний генератор — розповів Великоберезовицький селищний голова Андрій Галайко:

“Ми отримали генератор минулого вівторка і замовили до нього кабелі, щоб їх під’єднати. В нас був один генератор, але він один не зможе закачати воду до 5 поверху. Специфіка подання води в мікрорайон “Кемпінг”у Великій Березовиці така, що у нас немає централізованого водозабору,де би була насосна станція, яка віднесена до критичної інфраструктури. Якби вона була, то електроенергію майже б не відключали.

Воду у нас подають від водонапірних веж, вони є в житловому секторі, а тому підпадають під звичайний графік відключення електроенергії. І за той період, коли подається вода, складно накачати тиск, особливо на вистоту 4-5 поверхів”, — сказав селищний голова.

Андрій Галайко розповів, що у дні, коли довго не було електроенергії, відповідно виникла проблема із водопостачанням.

“Зараз у нас є два генератори. В неділю ми один запустили, але, був великий відбір води, бо довго не було електроенергії і він не закачував на вищі поверхи. Проблема і в тому, що наші багатоквартирні будинки на висоті, а внизу ще є приватний сектор. І коли почали закачувати воду, то спочатку стекло в приватний сектор. Потім почала вода набиратися на перший, другий поверх, а до верху доходити не встигала”.

Іванна Мельничук живе на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Енергетичній у мікрорайоні “Кемпінг”. Жінка розповіла, що має трирічну дитину, тому водою запасається заздалегідь.

“Я принесла додому шість відер води, вийшло пів ванни. Запасаюся, бо звтра не знаємо, чи буде вода чи ні. Інколи, якщо вода і зявляється, то тече під малим напором. Тому я трохи там, а трохи тут набираю воду, щоб було чим дитину помити, а й посуд. Бо не знаємо, як буде далі з водою”.

Андрій Галайко розповів, що роблять у громаді, аби уникнути надалі проблем з водою:

“На цей рік ми на ще один генератор виділили 600 тисяч гривень. Але якщо б був блекаут і добу чи довше не буде світла, то генератори не в змозі безперервно працювати і подавати воду. Тому буде погодинна подача води”.