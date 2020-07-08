У 2020 році із бюджету Лановецької громади на лікарню передано 775 400 грн.

Найчисельніші перерахування спрямовано на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування (закупівля обладнання) — 460 тис грн та на енергоносії — 100 тис грн. Повідомляють у лановецькій міській раді.

Решту суми спрямовано на:

забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет – 88 тис грн;

закупівлю засобів індивідуального захисту та медикаментів для надання медичної допомоги особам з підозрою на інфікування COVID-19 – 51 тис грн;

надання транспортних послуг для підвозу медичних працівників на період карантину – 46,4 тис грн;

для відшкодування в 2020 році пенсії за віком на пільгових умовах працівникам КНП “Лановецька центральна районна лікарня”, зайнятим повний день на інших роботах із шкідливими та важкими умовами праці – 20 тис грн;

на фінансування зубопротезування та лікування зубів учасників АТО – 10 тис грн.

Нагадаємо, що районна лікарня — це вторинна ланка медицини, яка надає послуги профільних лікарів. Власником цієї установи є Лановецька районна рада. Зі сторони міської ради регулярно надається посильне співфінансування установи із бюджету громади. Так, у 2019 році із бюджету Лановецької громади на лікарню передано 974,4 тис грн.

Окрім цього, Лановецька міська рада забезпечує фінансування первинної ланки медицини у громаді — комунальне некомерційне підприємство “Лановецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.