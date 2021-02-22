До кінця року обіцяють відремонтовати 6,5 тисяч км доріг по всій країні

2021-й стане для України роком масштабних дорожніх проєктів і розвитку всіх видів транспорту.



До кінця року за програмою «Велике будівництво» буде збудовано та відремонтовано 6,5 тисяч км доріг по всій країні.



Про це на форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив Президент Володимир Зеленський.



«Не збираємося зупинятися в 2021 році. Наша мета – 4,5 тисяч кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг», – підкреслив Президент.



Серед головних дорожніх проєктів Зеленський назвав будівництво об’їзної навколо Києва довжиною 150 км, а також траси М-30 довжиною 1 400 км, яка стане найдовшою в країні і зв’яже Захід і Схід України. Цей проєкт приурочений до 30-ї річниці Незалежності.



Іншим стратегічним напрямком в галузі інфраструктури стане національна програма оновлення мостів. Зеленський нагадав, що в 2020 році було побудовано, оновлено і реконструйовано 216 мостів. В цьому році побудують і відновлять 245 мостів, серед них – Кременчуцький міст, будівництво якого має бути завершено протягом одного року.

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