У Галицького коледжу – нова символіка

Галицький коледж наполегливо працює над якістю освіти та рівнем підготовки спеціалістів. Однак окрім цього ми дбаємо і про репутацію та презентабельність закладу. Для цього навчальний заклад, ідучи в ногу з часом, починає процес ребрендингу свого фірмового стилю, – йдеться у повідомленні закладу.

Навчальний заклад презенутвав оновлений герб Галицького коледжу зі символічною назвою «Невидиме через видиме». Це один із кроків на шляху ребрендингу навчального закладу.

На сьогодні коледж оновив герб Галицького коледжу, автором якого є викладач відділення дизайну Оксана Грицай.

Герб Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола містить у собі художні образи, що виражаються через символи. Тлом герба є щит, який означає захист, славу та перемогу. Його обрамлено лавровими гілками, що означають тріумф.

Щит розділено на чотири рівноцінних поля. На них зображені: глобус, магістерський головний убір, книга та мікроскоп. Однак, опираючись на традиційні трактування вказаних символів, ми надали їм нового контексту:

ГЛОБУС – вказує на інтернаціоналізацію діяльності Коледжу у сфері навчання, викладання та наукових досліджень.

МАГІСТЕРСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ УБІР – символ академічної спільноти як найвищої цінності закладу.

КНИГА – символ знань, відкритості до змін та конструктивного діалогу.

МІКРОСКОП – пошук та продукування нових ідей, всебічне впровадження наукових досліджень та інновацій.

У нижній частині герба зображено лауреатну стрічку, яка містить стратегічну ціль Коледжу – ОСВІТНЄ ЛІДЕРСТВО.

Посередині стрічки розташовано печатку, на якій зазначена абревіатура назви Коледжу, що складається з поєднання між собою літер «Г» і «К», напис «Тернопіль» та рік заснування закладу.

Зверху над щитом розташовано повну власну назву навчального закладу.