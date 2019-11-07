У Ланівцях розпочали роботу над зооботсадом за 12 мільйонів грн.

У Лановецькому зооботсаду цього тижня розпочалися довгоочікувані роботи. Повідомляють у міській раді.

Замовником виступає Управління капітального будівництва ТОДА. Цьогоріч із державного до обласного бюджету з метою забезпечення робіт спрямовано 4 000 000 грн (перша черга). З бюджету громади виділено співфінансування 571 500 грн.

Нагадаємо, загальна кошторисна вартість будівництва становить 12 074 357 грн.

Згідно із проектом у Лановецькому зооботсаду передбачена повна організація території з інфраструктурою, благоустроєм та зеленими зонами. Саме він зможе стати справжньою родзинкою громади для відпочинку, дозвілля та туризму.