Сьогодні в Тернополі похоронять Володимира Стецюка, який помер в зоні ООС

Сьогодні у Тернополі проведуть в останню путь поліцейського роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Володимира Стецюка.

Його життя обірвалося під час служби в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Володимир Михайлович з 2003 року служив в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від сержанта до майора. Працював на посадах міліціонера патрульно-постової служби, оперуповноваженого карного розшуку, експерта НДЕКЦ.

Останніх півтора року ніс службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання у зоні конфлікту на сході, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм під час виконання поставлених завдань. Колеги його запам’ятали доброю, щирою людиною, готовим прийти на допомогу, підтримати.

Похоронять Володимира Стецюка на Алеї Героїв Микулинецького кладовища об 11 годині.