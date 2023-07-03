Довгоочікувана премʼєра в Тернополі – «Маріуполіс 2»

З початком повномасштабного вторгнення литовський режисер повертається в Маріуполь, де 6 років тому зняв фільм. Він хоче продовжити фіксувати життя міста під загрозою війни. Вдалині тривають бої за «Азовсталь», видніється Маріупольський драмтеатр, позначений як місце схованки дітей.

Цей фільм створений із врятованих фрагментів відео, знятих Мантасом Кведаравічюсом, якого наприкінці березня 2022 року взяли в полон і вбили російські військові.

3 липня | 18:00

креативний кластер Na пошті (Коперника, 4, укриття)

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Документальний фільм знятий у копродукції Литви, Франції та Німеччини у 2022

Режисер: Мантас Кведаравічюс («Маріуполіс», «Парфенон»)

Фільм отримав спеціальний приз журі «Золоте око», Каннський кінофестиваль, 2022

Показ відбудеться завдяки співпраці креативного кластеру Nа пошті з кіноклубом Arthaus Traffic