У Тернопільській області хтось запустив фейкову інформацію про радіаційне забруднення. Ця інформація не відповідає дійсності повідомляє начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей.

Шановні мешканці Тернопільщини, в засобах масової інформації з`явилась інформація щодо радіаційної небезпеки !!! Дана інформація є ФЕЙК. Радіаційна ситуація в області В НОРМІ. На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій, – пише рятувальник у мережі Фейсбук.

За інформацією Управління надзвичайних ситуацій Тернопільської ОДА, це був збій системи оповіщення.

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