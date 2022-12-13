Про недотримання графіків руху громадського транспорту тернополяни можуть повідомляти на «гарячу» лінію міської ради

Для зручності пасажирів у Тернополі на зупинках громадського транспорту розміщено інформацію про рух міських тролейбусів та автобусів у робочі дні. Щодо вихідних днів, то у зв’язку із зменшенням пасажиропотоку, кількість одиниць транспорту, що виходять на маршрути скорочена, відповідно можливі незначні відхилення від зазначених графіків.

Якщо ви користуєтеся громадським транспортом у робочі дні та помітили відхилення від встановленого графіку просимо інформувати управління транспортних мереж та зв’язку за номерами: (0352) 52-15-14, (0352) 52-69-41, (0352) 52-58-55 або телефонувати на «гарячу» лінію міської ради за номерами 15-80 та +38 (067) 4472919.

Нагадуємо, що переглядати рух громадського транспорту у режимі реального часу можна у розділі «ДеТранспорт» додатку «e-Тернопіль». Завантажити додаток можна на будь-які смартфони на операційних системах Android та на iOS .