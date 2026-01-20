У Тернополі шахрайка обікрала сусідку на значну суму, обіцяючи допомогу

До Тернопільського районного управління поліції надійшла інформація про факт шахрайства, жертвою якого стала літня мешканка обласного центру.



Жителька Тернополя, 1952 року народження, у період з січня 2022 по квітень 2025 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами своєї сусідки також мешканки Тернополя, 1948 року народження.



Зловмисниця під приводом оплати комунальних послуг та нібито догляду за квартирою, поки власниця квартири перебувала закордоном, отримала від потерпілої близько 160 тисяч гривень.



За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Зокрема, подія попередньо кваліфікована за:



– частиною 1 статті 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою;



– частиною 2 статті 190 КК України – ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, що передбачає більш сувору кримінальну відповідальність.



Санкції зазначених норм передбачають покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, обмеження волі, а у передбачених законом випадках – позбавлення волі.



Поліція вкотре закликає громадян бути пильними у фінансових питаннях, особливо під час спілкування з малознайомими людьми, навіть якщо вони викликають довіру або пропонують допомогу.



Щоб не стати жертвою подібних шахрайських схем, правоохоронці радять:



– не передавати грошові кошти стороннім особам без належних підтверджень та документів;



– усі платежі за комунальні послуги здійснювати самостійно через офіційні установи або перевірені онлайн-сервіси;



– не розголошувати стороннім особам інформацію про свої заощадження;



– у разі сумнівів радитися з рідними або звертатися за консультацією до соціальних служб чи поліції;



– у випадку підозри на шахрайські дії негайно телефонувати на спецлінію 102.



Пильність і обачність є ключовими чинниками захисту від шахраїв, які найчастіше обирають своїми жертвами людей похилого віку.





