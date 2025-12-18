Від сьогодні патрульні працюватимуть з приладами TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів

TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.

Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади тимчасово не застосовують.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

✅додані 14 нових ділянок;

✅внесені зміни до 6 діючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.

Нагадуємо:

У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці.

Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя.

Тут ви можете переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією ➡️ surl.li/dbebgq