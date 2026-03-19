У сфері технічного регулювання в Україні одним із ключових документів, що підтверджує безпечність продукції, є декларація відповідності. Саме вона дозволяє виробникам та імпортерам офіційно вводити товари в обіг і підтверджувати їх відповідність вимогам законодавства.

Що таке декларування відповідності продукції

Декларування відповідності — це процедура, за якою виробник або імпортер самостійно підтверджує, що продукція відповідає вимогам технічних регламентів України. Такий підхід широко застосовується для товарів, які не потребують обов’язкової сертифікації через третю сторону.

Фактично декларація є юридичним підтвердженням того, що:

продукція безпечна для використання;

відповідає встановленим нормам;

може легально реалізовуватись на ринку.

На практиці декларація про відповідність оформлюється на продукцію, яка підпадає під дію технічних регламентів і потребує офіційного підтвердження відповідності встановленим вимогам.

Саме тому декларація відповідності на товар є обов’язковим документом для багатьох категорій продукції.

Яка продукція підлягає декларуванню відповідності

В Україні діє перелік технічних регламентів, які визначають, для яких товарів необхідно оформлювати декларацію. До найпоширеніших категорій належать:

електротехнічна продукція;

обладнання, що працює під тиском;

будівельні матеріали;

засоби індивідуального захисту;

машини та механізми;

деякі види побутової техніки.

Важливо розуміти, що для кожної категорії продукції діють свої вимоги, і саме вони визначають необхідність оформлення документа.

У яких випадках декларація є обов’язковою

Оформлення декларації є обов’язковим у випадках, коли продукція підпадає під дію технічних регламентів. Це стосується як виробників, так і імпортерів.

Основні ситуації:

введення продукції в обіг на території України;

імпорт товарів з інших країн;

участь у державних закупівлях;

продаж продукції через великі торгові мережі.

Без оформленої декларації продукція може бути визнана нелегальною.

Основні етапи оформлення декларації

Процедура декларування включає кілька ключових кроків:

Аналіз продукції та визначення технічного регламенту Підготовка технічної документації Проведення випробувань (за необхідності) Оформлення декларації Нанесення маркування (якщо передбачено)

Важливо правильно визначити вимоги ще на початковому етапі, адже це впливає на швидкість і результат оформлення.

Які документи потрібні для декларування

Для оформлення декларації необхідно підготувати пакет документів. Зазвичай він включає:

технічний опис продукції;

креслення або інструкції;

результати випробувань;

документи на виробника або імпортера;

підтвердження відповідності стандартам.

Повний пакет документів дозволяє уникнути затримок і спрощує процес оформлення.

Помилки, яких варто уникати

Бізнес часто стикається з проблемами через неправильне оформлення документів. Найпоширеніші помилки:

неправильне визначення технічного регламенту;

відсутність випробувань;

неповна технічна документація;

використання застарілих стандартів;

формальне оформлення без реального підтвердження відповідності.

Такі помилки можуть призвести до штрафів або заборони реалізації продукції.

Чому важливо правильно оформити декларацію

Правильно складена декларація — це не просто формальність, а інструмент захисту бізнесу. Вона підтверджує, що продукція відповідає вимогам безпеки та законодавства.

Переваги правильного декларування:

легальний продаж продукції;

відсутність проблем із перевірками;

підвищення довіри клієнтів;

можливість розширення ринків збуту.

У результаті декларування стає важливою частиною стратегії розвитку бізнесу та забезпечення його стабільності.