Ще один реабілітаційний центр відкрили на Тернопільщині!
В КНП Заліщицької міської ради «Заліщицька міська лікарня» вже четвертий рік поспіль військовослужбовці отримують необхідну медичну підтримку. Відкриття центру – важливий крок для розширення обсягу та підвищення якості реабілітаційної допомоги.
КНП”Заліщицька ЦМЛ” Заліщицької міської ради – багатопрофільний кластерний заклад охорони здоров’я, який надає вторинну спеціалізовану, амбулаторну та первинну медичну допомогу.
У лікарні функціонує 14 відділень. Розгорнуто 200 ліжок.
Протягом одинадцяти місяців 2025 року у стаціонарі проліковано 11 тисяч 444 пацієнти, а амбулаторно — 91 тисяча 186 осіб.
Пріоритетними напрямками роботи закладу є лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями та неврологічними патологіями, пологова допомога, хірургічні втручання та надання допомоги військовослужбовцям.
Заклад має сучасне стаціонарне реабілітаційне відділення на 30 ліжок з висококваліфікованими мультидисциплінарними командами. У 2025 році проліковано 423 пацієнти, а за допомогою амбулаторної реабілітації оздоровлено 192 хворих. Відкрито сучасний центр ментального здоров’я, впроваджено систему оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), що спрощує процедуру отримання статусу інвалідності.