Ще один реабілітаційний центр відкрили на Тернопільщині!

В КНП Заліщицької міської ради «Заліщицька міська лікарня» вже четвертий рік поспіль військовослужбовці отримують необхідну медичну підтримку. Відкриття центру – важливий крок для розширення обсягу та підвищення якості реабілітаційної допомоги.