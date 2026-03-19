Одна помилка — мінус 64 тисячі: як шахраї “розвели” чоловіка на Тернопільщині

На Тернопільщині правоохоронці розслідують черговий випадок шахрайства, пов’язаний із фейковими виплатами.

До працівників поліції звернувся житель Тернопільського району 1962 року народження. Чоловік повідомив, що втратив 64 000 гривень, намагаючись оформити нібито грошову допомогу від Організації Об’єднаних Націй.

За словами потерпілого, у месенджері він натрапив на оголошення про можливість отримання виплати. Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів реквізити своєї банківської картки. Після цього з рахунку було списано всі кошти — 64 тисячі гривень.

За даним фактом слідчі проводять досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці наголошують: шахраї активно використовують тему соціальних виплат, міжнародної допомоги та компенсацій, щоб заволодіти грошима громадян. Найчастіше вони поширюють фейкові оголошення у месенджерах, соціальних мережах або на підозрілих сайтах і спонукають переходити за фішинговими посиланнями.

Поліцейські закликають громадян бути обережними:

не переходити за сумнівними посиланнями;

не вводити банківські дані на невідомих ресурсах;

перевіряти інформацію лише на офіційних сайтах державних органів і міжнародних організацій;

у разі підозри негайно блокувати картку та звертатися до поліції.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або маєте інформацію про подібні випадки — телефонуйте на спецлінію 102.