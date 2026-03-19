Тернополянин Тарас Радь – серед найуспішніших спортсменів збірної України на Паралімпіаді-2026

У неділю, 15 березня, у містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) завершилися XIV зимові Паралімпійські ігри 2026 року. Збірна України здобула 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових, посівши третє місце у світі та перше у Європі за загальною кількістю нагород.

Серед найуспішніших спортсменів Національної паралімпійської збірної команди України – тернопільський парабіатлоніст Тарас Радь, який здобув чотири нагороди:

Золоту – у чоловічій спринтерській гонці в класі сидячи;

Срібну – у змішаній естафеті (4×2,5 км) з лижних перегонів;

Срібну – у спринті-переслідуванні у класі сидячи;

Бронзову – у чоловічій індивідуальній гонці в класі сидячи.

Це вже друга золота паралімпійська медаль Тараса Радя: перший титул він здобув на Паралімпіаді у Пекіні, перемігши у гонці на 12,5 км.

Тарас Радь є Заслуженим майстром спорту України, представляє тернопільський центр «Інваспорт» та навчався на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Вітаємо спортсмена з успішним виступом – його здобутки є прикладом сили духу, високої майстерності та незламної волі до перемоги.