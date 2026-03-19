Суд зобов’язав Великодедеркальську сільраду зареєструвати комунальну власність навчального закладу

Прокурори Кременецької окружної прокуратури подали позов про захист інтересів громади у сфері освіти до Великодедеркальської сільської ради щодо майнового комплексу Матвіївського закладу загальної середньої освіти.

Тернопільський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов прокурорів. Відтак орган місцевого самоврядування зобов’язано провести державну реєстрацію права комунальної власності на будівлі та земельну ділянку загальною вартістю 22 мільйони гривень.

Завдяки цьому рішення прокуратура попередила ризик вибуття майна навчального закладу з власності громади та забезпечила належні умови для надання освітніх послуг.