14:59 | 20.03.2026
Трагічно обірвалося життя захисника Ігоря Медведєва з Тернопільщини

Redaktor
 

Під час проходження військової служби, трагічно обірвалося життя ще одного захисника  Ігоря Медведєва, повідомляють у Білобожницькій громаді.

В дорожньо-транспортній аварії поблизу населеного пункту Дмитрівка Богодухівського району Харківської області загинув житель села Звиняч, токар відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки, молодший сержант МЕДВЕДЄВ Ігор Юрійович (03.04.1972 р. н.).
Висловлюємо щирі співчуття дружині, синові, двом донькам, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Завтра, 20 березня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч загиблого Героя.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

