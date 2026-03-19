Трагічно обірвалося життя захисника Ігоря Медведєва з Тернопільщини
Під час проходження військової служби, трагічно обірвалося життя ще одного захисника Ігоря Медведєва, повідомляють у Білобожницькій громаді.
В дорожньо-транспортній аварії поблизу населеного пункту Дмитрівка Богодухівського району Харківської області загинув житель села Звиняч, токар відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки, молодший сержант МЕДВЕДЄВ Ігор Юрійович (03.04.1972 р. н.).
Висловлюємо щирі співчуття дружині, синові, двом донькам, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.
Завтра, 20 березня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч загиблого Героя.
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!