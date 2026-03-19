У Підгайцях новий асфальт зник за кілька місяців!

Наприкінці 2025 року на вулиці Шептицького у місті Підгайці було проведено поточний ремонт із викладення нового асфальтового покриття. Роботи виконувалися за участі кількох сторін: фінансування у розмірі 200 тис. грн було здійснено з бюджету через ФОП Бернатович, матеріальну допомогу надала компанія «Континенталь», яка закупила бітум, а також до робіт долучилося комунальне підприємство «Дорожнє», повідомляють на сторінці Підгайці.

Через поєднання бюджетних коштів, матеріальної підтримки та ресурсів комунального підприємства визначити повну вартість ремонту наразі складно.

Втім, уже на початку 2026 року асфальтове покриття фактично зникло, і вулиця знову перебуває в аварійному стані. Менш ніж за кілька місяців після ремонту вона потребує негайного відновлення, що викликає занепокоєння серед місцевих жителів та посадовців.