«Я йду на один президентський термін», – Анатолій Гриценко подав документи у ЦВК

Сьогодні, 12 січня, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його як кандидата на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня.

«Щойно здав весь необхідний, передбачений законом, пакет документів для реєстрації. Те, питання, яке часто виникає, хто вніс заставу в 2,5 мільйони? Внесла партія, наші партійці і я особисто як партієць. Норми закону дотримані», – підкреслив Гриценко.

Він додав, що на його персональному сайті вже опублікована програма кандидата у президенти «Чесний президент – служитиме людям!», в якій викладено бачення Анатолієм Гриценком майбутнього країни.

«Це абсолютно конкретні кроки, що треба зробити в кожній із сфер: безпека, деокупація територій, боротьба з корупцією, підйом економіки, щоб вона зростала темпами 10% на рік і щоб середня зарплата була понад 700 євро», – розповів лідер «Громадянської позиції».

Він підкреслив, що йде на один президентський термін, за який встигне реалізувати всі, викладені у програмі, кроки.

«Мені не треба триматись за крісло. Ми з командою виконаємо ті завдання, які я обіцяю в програмі, за 5 років. І за всі 5 років за моєї підтримки молоді, креативні, отримавши досвід державного управління, далі поведуть країну вперед», – розповів Гриценко.

Нагадаємо, 11 січня, відбувся XIII З’їзд політичної партії «Громадянська позиція». На З`їзді прийняли рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах Президента України.