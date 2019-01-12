У Кременці обговорили шляхи та перспективи регіонального розвитку

10 січня відбулася нарада з питань розвитку Кременеччини.

Участь в обговоренні взяли керівники області, району та громад, депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів ОДА та РДА, директори промислових та сільськогосподарських виробництв регіону, комунальних підприємств та установ.

Обговорювали низку питань, зокрема тих, що стосуються секторальних реформ – медицини та освіти, розвитку соціально-економічного розвитку району та наймасштабнішої реформи – децентралізації.

За словами голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука, успішний хід реформи децентралізації перетворив Україну в одну з найбільш бюджетно децентралізованих держав Європи.

– Завдяки успіху реформ децентралізації в Україні понад 50 % публічних коштів – це кошти місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування отримали значно більший фінансовий ресурс для власного розвитку, модернізації інфраструктури, поточних та капітальних ремонтів. Завдяки цьому відбуваються прогресивні зміни у житті наших громад: покращують умови у звичайних сільських школах, оновлюються лікарні, будуються дороги європейського зразка, розвивається культура. Основне наше завдання на цьому етапі – скласти чіткий план подальших дій, окреслити наступні кроки. Одним з таких пріоритетів є завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади і охоплення всієї території області об’єднаними територіальними громадами, – наголосив Віктор Овчарук.