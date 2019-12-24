У Тернополі свої лікувальні здібності на дітях, та ветеранах АТО демонстрували золотистий ретривер, цвергшнауцер та бордер-коллі

Впродовж двох днів у Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації проходив семінар “Каністерапія: собака-терапевт. Друг героя”. Із довгоочікуваним візитом до них завітали професійні кінологи українсько-канадського проекту “Друг Героя” Ольга Смірнова і Наталія Чупрун разом із чотирилапими терапевтами.

Свої лікувальні здібності на дітях, спеціалістах та ветеранах АТО демонстрували золотистий ретривер Рікі, цвергшнауцер Ліка та бордер-коллі Бест. Собаки уважно слухали команди кінологів та усю свою любов і турботу передавали людям, які її потребують.

Для батьків, дітей та педагогів представили цікаві лекційні частини із презентаціями та реальними історіями зцілення завдяки собакам, а також багато уваги приділили практиці. Як відмітили спеціалісти, ефект від контакту та спеціальних вправ із собаками миттєвий: діти спокійні, розвантажені та задоволені.

“Ми відгукнулися на запрошення й приїхали до Тернополя, щоб ознайомити колектив закладу із нашою справою і допомогти спеціалістам в каністерапевтичній практиці, – розповідає координатор проекту “Друг героя” Ольга Смірнова, – Опираючись на наш досвід, можу сказати, що метод лікування каністерапією справді дієвий і мотивуючий. У присутності собаки діти швидше долають ті перешкоди, які є у них в навчанні, у фізичній реабілітації. Собака з легкістю може бути присутня на уроці і допомагати в процесі, допомагаючи цим самим покращити якість цього уроку і пришвидшити результат”.

Як власне відбувається урок собаки-каністерапевта з дитиною, що має інвалідність?

Тривалість заняття становить 15-20 хвилин. За цей час собака зосереджена на контакті з дитиною й максимально віддає свою позитивну енергію. Спеціаліст дає дитині завдання, а кінолог підлаштовує собаку під процес, допомагаючи виконати це саме завдання.

Кілька терапевтичних вправ застосували на вихованцях Центру.

До прикладу, Павлику запропонували пройти з собакою вздовж класу тримаючи її за повідок. Таким способом покращується координація руху, з’являється стимул крокувати та щиро радіти тому, що поруч знаходиться підтримка чотирилапого товариша.

Ще кілька вправ було застосовано із вихованицею Юлею. Спершу дівчинка остерігалася великого Рікі, проте через кілька хвилин розслабилась і змогла знайти з ним контакт.

Разом з тим, кінолог Наталія Чупрун продемонструвала присутнім найбільш ефективні та корисні вправи із собакою, який майстерно та слухняно виконував різноманітні команди.

Слід зазначити, що такі спеціально навчені собаки мають терапевтичний вплив не лише на дітей з інвалідністю, а й на ветеранів війни. Завдяки зв’язку собаки з людиною, зцілюються невидимі військові рани. Одну із вправ спробували відчути на собі учасники бойових дій.

А координатор проекту “Друг героя” Ольга Смірнова передала матеріали із корисною й важливою інформацією ветеранським організаціям Тернополя. Додамо, що минулого року собака асистента вчителя-реабілітолога Ірини Солан-Осьмак була протестована та уповноважена честі бути каністерапевтом.

Тепер помаранський шпіц Денні виконує улюблену шляхетну справу, контактуючи з вихованцями Центру, поміж тим, діти його просто обожнюють.

Наприкінці першого дня семінару каністерапевт Рікі був присутній на практичному занятті з дорослою групою вихованців Центру та всіляко заохочував їх до ефективної роботи, веселив та сприяв активності дітей.

Наступний день розпочався у піднесеному настрої та хорошому емоційному стані, адже учасники мали нагоду познайомились з іще одним каністерапевтом Бестом та собаками-гостями Сонею і Греммі. До Центру завітали власники собак, для того щоб перейняти корисні знання для себе і свого улюбленця, а також щоб дізнатися розширену інформацію про те, як собаці можливо стати каністерапевтом та за якими їх правильно відбирають.

На практичному занятті прозвучала цікава інформація щодо того, як правильно обрати собі цуценя та яким чином можна долучитися до проекту “Друг героя”.

Перед тим як прийняти собаку до своїх лав, представники проекту, перш за все, виявляють в тварині її природні якості, визначають чи немає в неї агресії, чи комфортно контактувати з іншими людьми, як вона реагує на різні зовнішні фактори. Собака повинна бути керована, знати базові команди і для цього існує спеціальний блок перевірки при тестуванні. А коли собака вже протестована, на шию їй пов’язують символічну жовту бандану.

Детальніше про залучення до проекту “Друг героя” для можливості надання своєму улюбленцю звання “каністерапевт” – читайте ТУТ.

Як відзначає кінолог та волонтер проекту Наталія Чупрун, в тому разі, якщо ваша собака не проходить тестування і виявляється не здатною до лікування, власник може залучити її до інших волонтерських справ. Оскільки кінологічний світ дуже великий, окрім каністерапії можна займатися, до прикладу, пошуково-рятувальною діяльністю.

Також на семінарі розповіли як правильно обрати цуценя для того, щоб в подальшому можна було залучити його до каністерапії або просто для гармонійного життя собі, як власнику. До вибору собаки треба підходити комплексно, враховуючи багато моментів. В першу чергу дивитися, чи цуценя йде до людини, як контактує та чи слухається. Однак, аспектів у виборі улюбленця є дуже багато, як і порід, й характерів самих собак.

А по закінченню семінару директор Центру Наталя Турецька та координатор проекту Ольга Смірнова підписали угоду про співпрацю, що означатиме подальший розвиток каністерапевтичної сфери у Тернополі та підтримання тісних зв’язків “Друга героя” із нашим закладом.