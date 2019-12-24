За вулицями Шумська тепер можна слідкувати з різних куточків світу
За порядком на вулицях Шумська та у громадських місцях відтепер можна слідкувати у будь-якому куточку світу. Це стало можливим завдяки безперешкодному онлайн-доступу до зображення відеокамер на території міста. Про це йдеться на сайті громади.
Міський голова Володимир Плетюк розповів, що це зроблено у рамках програми «Безпечне місто», і з часом кількість відеокамер зростатиме.
На сайті Шумської ОТГ https://shumska-gromada.gov.ua/ радять, як це зробити практично.
Отож:
Скачуєте на Ваш ПК VLC медіаплеєр;
Натискаєте на рядок меню – Медіа;
Натискаєте – відкрити URL;
Вводите наступні мережеві адреси :
VLK media plaer
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/101
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/201
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/301
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/401
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/501
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500/
streaming/channels/601
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/701
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/801
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/901
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/1001
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/1101
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/1201
rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500
/streaming/channels/1301
Останні три або чотири цифри – це номери камер. Увівши адресу один раз, тільки змінюєте номер відеокамери.