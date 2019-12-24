За вулицями Шумська тепер можна слідкувати з різних куточків світу

За порядком на вулицях Шумська та у громадських місцях відтепер можна слідкувати у будь-якому куточку світу. Це стало можливим завдяки безперешкодному онлайн-доступу до зображення відеокамер на території міста. Про це йдеться на сайті громади.

Міський голова Володимир Плетюк розповів, що це зроблено у рамках програми «Безпечне місто», і з часом кількість відеокамер зростатиме.

На сайті Шумської ОТГ https://shumska-gromada.gov.ua/ радять, як це зробити практично.

Отож:

Скачуєте на Ваш ПК VLC медіаплеєр;

Натискаєте на рядок меню – Медіа;

Натискаєте – відкрити URL;

Вводите наступні мережеві адреси :

VLK media plaer

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/101

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/201

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/301

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/401

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/501

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500/

streaming/channels/601

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/701

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/801

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/901

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/1001

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/1101

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/1201

rtsp://rtsp:102Shumsk@82.207.103.76:2500

/streaming/channels/1301

Останні три або чотири цифри – це номери камер. Увівши адресу один раз, тільки змінюєте номер відеокамери.