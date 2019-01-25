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Зібрати кошти на лікування Юрію Гладищуку допомагає місцева художниця

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Світлана Ткачук пише картини, а виручені кошти віддає на лікування Юрію Гладищук у повному обсязі.

Робить це тому, що хоче просто допомогти.

“Це приклад того, як можна боротися і не здаватися”, – каже Світлана.

До цього побачила у вітринах магазинів міста невеличку афішку з проханням купити “долоньки щастя” на користь лікування дитини.

Вирішила для себе, що теж може щось зробити.

Кілька картин кременчани вже придбали. Але в наявності є ще картини, які можна купити, – повідомляють на Kremenets.City.

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