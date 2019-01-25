У Тернополі шукають людей, які б оцінили 115 кв.м.

У Тернополі необхідно оцінити частину площадки з бетонно-щебеневим покриттям.

Регіональне відділення по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс – необхідно оцінити частину площадки з бетонно-щебеневим покриттям площею 115,0 кв. м у Тернополі по вул. Текстильна, 30а.

Останній день прийому конкурсної документації – 31 січня 2019 року. Документація приймається за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604., тел. для довідок: 25-04-87.

Конкурс відбудеться 7 лютого 2019 року.

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