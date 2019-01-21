Звичайним речам мешканка Тернопільщини Мар’яна Беззубка надає нового вигляду

Навіть дорогі та модні речі не порівняти з красою, яку своїми руками вже близько року створює жінка. Мешканка Тернопілля береться декорувати різноманітні речі: коробочки, шкатулки, свічки, баночки, слоїки. Жінка навіть думає над тим, аби оновити за допомогою декупажу дзеркало у своєму домі.

Як розповіла умілиця, тяга до творчості в неї була ще з юності. В домі пані Мар’яни на стіні можна побачити сімейне дерево, яке жінка зробила своїми руками в техніці барельєф.

— Самотужки освоїла техніку декупаж, переглядаючи відео та перечитуючи поради на інтернет-сайтах. Для роботи мені потрібні наступні матеріали: клей, ґрунтовка, фарби, пензлики, кольорові серветки з малюнками, лак, ножиці. Оформлювати можна будь-що: пляшки, келихи, таці, дерев’яні шкатулки, квіткові горщики, вази, рамки, дзеркала, абажури і багато іншого. Перед початком роботи слід підготувати поверхню предмета, який ви збираєтеся декорувати. Наприклад поверхні скляних та керамічних предметів потрібно знежирити, для цього можна скористатися ацетоном. Потім необхідно нанести шар ґрунтовки (ПВА або акрилову фарбу). Після того, як поверхня висохне, наносимо папір для декору та приклеюємо його. Після того, як зображення висохне, треба покрити виріб кілька разів лаком та чекати, поки витвір остаточно підсохне, — розповіла пані Мар’яна.

Жінка зазначила, що в цій техніці можна декорувати як маленькі предмети, так і більші речі, хоча часу на декорування потрібно досить багато.

Тернополяни