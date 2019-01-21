Принади скромних огорож у Тернополі (фото)

Зазвичай, коли я пишу про огорожі, то йдеться про аж такі, попри які повз не пройдеш, а зупинишся, аби розглянути.

Проте існують й інші старі огорожі.

Можливо, вони не такі насичені різноманітними елементами, вони досить прості, радше функціональні, ніж декоративні.

Вони вистояли не одне десятиліття, зрослись зі своїми місцями. Та й зрештою, як приглянутись, то і їм не бракує принадності. Тож варто віддати пошанівок цим свідками минулого.

Анна Золотнюк.

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