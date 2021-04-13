На Тернопільщині оштрафували водія, який збив зайця

Районний суд у Монастириську оштрафував водія, який наїхав на зайця.

Сталася пригода 25 березня на автомобільній дорозі Т-20-04 Бережани-Підгайці-Монастириська.

Як йдеться у постанові суду, водій, керуючи транспортним засобом ЗАЗ “SENS”, будучи неуважним, не вжив негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного об’їзду перешкоди, що у подальшому призвело до механічного пошкодження транспортного засобу при наїзді на зайця, який перебігав проїжджу частину, чим порушив п. п. 2.3 (б), 12.3 Правил дорожнього руху.

Монастириський районний суд визнав водія винним у вчиненні адміністративного порушення передбаченого ст. 124 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Також кермувальник заплатить 454 грн судового збору.