Депутатів Тернопільської міськради кличуть на сесію
У п’ятницю, 23 квітня, о 9:00 в залі Українського Дому за адресою бульв.Т.Шевченка, 27 відбудеться п’ята сесія Тернопільської обласної ради.
Відповідне рішення підписав міський голова Сергій Надал.
Під час засідання заплановано розглянути наступні питання:
- Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України та Прем`єр-Міністра України щодо відновлення органам місцевого самоврядування права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю
- Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України щодо присвоєння почесного звання «Герой України» полковнику армії УНР, Голові проводу ОУН Євгену Коновальцю
- Про створення комісії, яка проводитиме попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради 2.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/38 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік»
- Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки
- Про внесення змін в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»
- Про внесення змін в програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки»
- Про статутну діяльність закладів фізичної культури і спорту
- Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2020 рік
- Про приватизацію об’єкта комунальної власності
- Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»
- Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік з Купчинецькою сільською радою
- Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік
- Про реалізацію проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м.Тернополя»
- Про прийняття мереж зовнішнього освітлення до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
- Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
- Про передачу інженерних мереж
- Про надання дозволу на відчуження майна
- Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» код ЄДРПОУ 03353845
- Про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
- Про затвердження договору про передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
- Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції
- Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» Тернопільської міської ради
- Про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень міської ради
- Про внесення змін до рішень міської ради
- Про вилучення та надання земельних ділянок
- Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки
- Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки
- Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту
- Про погодження передачі земельних ділянок в суборенду
- Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні
- Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок
- Різне.