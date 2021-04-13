Депутатів Тернопільської міськради кличуть на сесію

У п’ятницю, 23 квітня, о 9:00 в залі Українського Дому за адресою бульв.Т.Шевченка, 27 відбудеться п’ята сесія Тернопільської обласної ради.

Відповідне рішення підписав міський голова Сергій Надал.

Під час засідання заплановано розглянути наступні питання:

Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України та Прем`єр-Міністра України щодо відновлення органам місцевого самоврядування права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю

Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України щодо присвоєння почесного звання «Герой України» полковнику армії УНР, Голові проводу ОУН Євгену Коновальцю

Про створення комісії, яка проводитиме попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради 2.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/38 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік»

Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки

Про внесення змін в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

Про внесення змін в програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки»

Про статутну діяльність закладів фізичної культури і спорту

Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2020 рік

Про приватизацію об’єкта комунальної власності

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»

Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік з Купчинецькою сільською радою

Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік

Про реалізацію проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м.Тернополя»

Про прийняття мереж зовнішнього освітлення до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади

Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади

Про передачу інженерних мереж

Про надання дозволу на відчуження майна

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» код ЄДРПОУ 03353845

Про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади

Про затвердження договору про передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» Тернопільської міської ради

Про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень міської ради

Про внесення змін до рішень міської ради

Про вилучення та надання земельних ділянок

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки

Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту

Про погодження передачі земельних ділянок в суборенду

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні

Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

Різне.