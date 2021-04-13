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Новини Тернополя 

Депутатів Тернопільської міськради кличуть на сесію

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У п’ятницю, 23 квітня, о 9:00 в залі Українського Дому за адресою бульв.Т.Шевченка, 27 відбудеться п’ята сесія Тернопільської обласної ради.

Відповідне рішення підписав міський голова Сергій Надал.

Під час засідання заплановано розглянути наступні питання:

  • Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України та Прем`єр-Міністра України щодо відновлення органам місцевого самоврядування права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю
  • Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України щодо присвоєння почесного звання «Герой України» полковнику армії УНР, Голові проводу ОУН Євгену Коновальцю
  • Про створення комісії, яка проводитиме попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради 2.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/38 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік»
  • Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки
  • Про внесення змін в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»
  • Про внесення змін в програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки»
  • Про статутну діяльність закладів фізичної культури і спорту
  • Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2020 рік
  • Про приватизацію об’єкта комунальної власності
  • Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»
  • Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік з Купчинецькою сільською радою
  • Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік
  • Про реалізацію проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м.Тернополя»
  • Про прийняття мереж зовнішнього освітлення до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
  • Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
  • Про передачу інженерних мереж
  • Про надання дозволу на відчуження майна
  • Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» код ЄДРПОУ 03353845
  • Про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади
  • Про затвердження договору про передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
  • Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції
  • Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» Тернопільської міської ради
  • Про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень міської ради
  • Про внесення змін до рішень міської ради
  • Про вилучення та надання земельних ділянок
  • Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
  • Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
  • Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки
  • Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки
  • Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту
  • Про погодження передачі земельних ділянок в суборенду
  • Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні
  • Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок
  • Різне.

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