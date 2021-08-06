Унікальні рушники з різних регіонів Тернопільщини представили на виставці

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до 30-річчя Незалежності України презентували виставку «І на оновленій землі врага не буде, супостата…» (в рамках проекту «Полотняний фольклор»).

На виставці представлено вишиті рушники, датовані 1930–40-ми роками, у синьо-жовтих тонах із с. Кошляки (Підволочищина), с. Великі Гаї (Тернопільський район), с. Гиновичі (Бережанщина), с. Вербівці (Теребовлянщина), повідомляє ТОР.

– Привертає увагу авторський рушник С.Г. Новосад з Ланівців з уривком із вірша Т.Г. Шевченка «І Архімед, і Галілей» та рушник із зображенням «Тризуба», який у 1980-их роках відтворила Леся Орун за мотивами давнього церковного рушника, що був в інтер’єрі церкви Святої Покрови у с. Золота Слобода (Козівщина) у 1930-их роках, — розповідають співробітники відділу фондів. — Доповнюють виставку дві вишиті в синьо-жовтих тонах чоловічі краватки, одна з села Дичків (Тернопільський район), виготовлена дбайливими руками вишивальниці ще у далекому 1932-му році, а друга — з Тернополя, виготовлена у 2016-му році. Цікавими у мистецькому вирішенні є вишиті невеличкі рушнички, серветки з різних сіл Тернопільщини. Любов до України століттями була захована десь глибоко в серцях українців. Але вона жила. І лише зі здобуттям Україною Незалежності ми всі змогли нарешті на весь світ закричати про свою любов до рідної Батьківщини.