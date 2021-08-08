Голова Ради директорів девелоперської компанії Креатор-Буд Ігор Гуда привітав будівельників з професійним святом:

Дорогі колеги Будівельники! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята від колективу Будівельної компанії Креатор-Буд ! Будівельна справа – одна з найдавніших і найшановніших у світі. Те, що ми будуємо – формує нове архітектурне обличчя України. Наша будинки – це підсумок колективної праці понад тисячі людей – будівничих і архітекторів, бухгалтерів і маркетологів, юристів і менеджерів, керівників і виконавців. Сьогодні я щиро радію тому, що за 15 років нашого спільного професійного життя у компанії, ми сформували міцний фундамент у колективі. Фундамент, який є основою здорових професійних стосунків, де народжуються якісні нові ідеї, де втілюються креативні амбіції людей, які люблять свою справу і вміють її робити добре. Щиросердечно вітаю дружній колектив компанії Креатор-Буд та усіх колег Будівельників зі святом! Здоров’я, нових цікавих проектів і задоволення від спільного результату праці.

Цей рік був безпрецедентним для України і світу загалом. Життя в умовах пандемії змінило свідомість людей і ми, як представники будівельної галузі, відчули особливості економічної кризи на собі. Втім, цей рік для компанії Креатор-Буд був успішним, нам є чим гордитись і звітувати перед своїми інвесторами. У цьому році ми здали в експлуатацію свій перший житловий комплекс у Києві – це ЖК Науки, 58. У 2020-му компанія гучно заявила про себе у Києві початком будівництва знакового комплексу бізнес класу «CreatorCity», комплексу абсолютно нового формату нерухомості, що зводиться в історичному центрі Шевченківського адміністративного району міста, на вулиці Дегтярівській, одного з перших багатофункціональних житлових комплексів бізнес класу, який проходить сертифікацію за системою BREEAM. Цьогоріч компанія стартувала з продажем третього черги ЖК KreatorCity у Києві.

Наприкінці 2020-го Креатор-Буд розпочав будівництво сучасного проекту класу «еліт» у самому центрі ділового та культурного життя Печерського району Києва – на вулиці Круглоуніверситетській, комплексу, що передбачає сервіс найвищого рівня – Krauss Gallery.

У цьому ж році Креатор-Буд презентував Львову новий житловий комплекс «Бетховен», на вулиці Городницькій, з розкішним виглядом на Високий замок.У липні 2021року комплекс, як один з найцікавіших архітектурних проектів, був представлений на третьому Міжнародному архітектурному фестивалі ВЕЖА.

Щодо одного з найпрестижніших комплексів Львова, який компанія будує на вулиці Стрийській, то на цей час тривають роботи з будівництва дитячого садочку на території комплексу, також розпочались роботи зі зведення останнього сьомого будинку комплексу та центрального рекреаційного скверу.

Пам’ятним цей рік був для Креатор-Буду ще одним знаковим об’єктом. Перший надземний міст за історію Незалежної України збудований компанією у Тернополі. За 29 років життя нашої держави міст став другим надземним пішохідним мостом після Києва. Цей масштабний проект вартістю понад 15 мільйонів гривень будівельна компанія Креатор-Буд здійснила за власні кошти, на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою. Новозбудований 60-ти метровий міст сполучає Варшавський мікрорайон, який зводить компанія Креатор-Буд, з парком Національного відродження та Східним масивом. Це абсолютно індивідуальний архітектурний твір, який гарантує безпеку мешканців Варшавського мікрорайону та є візитівкою обласного центру.

У Тернополі ми відкрили нові можливості для інвестицій і вибору комфортного житла у комплексах «Atlanta Tover», на вулиці Нечая, що у мікрорайоні Новий світ та «Домініканський», що розташований на вулиці Опільського, у культурному та адміністративному центрі міста, з розкішним виглядом на Набережну Тернопільського ставу. На цей час у Тернополі наш колектив працює також над будівництвом ЖК «Манхеттен», що на бульварі Куліша, ЖК «Метрополь», на вулиці Шептицького-Доли, ЖК «Парковий комплекс» (4 черга), Варшавський мікрорайон ( 6, 7 черга), Мікрорайон Beverly Hills (4 черга), здано в експлуатацію комплекси «Панорама, на вулиці Чумацькій, ЖК Говард 2, на проспекті Злуки, ЖК «Green Line», на вулиці Новий світ, ЖК на провулку Галицькому, Варшавський мікрорайон ( 4 черга), Мікрорайон Беверлі Хіллз (1, 2 черга).

Наших інвесторів уже незабаром чекають нові пропозиції у проектах кращих архітекторів України у Києві, Львові та Тернополі.

У непростий для нашої держави час, компанія активно підтримувала і підтримує соціальні та благодійні проекти, спрямовані на допомогу лікарням та медичним працівникам, неодноразово закуповуючи дорого вартісне діагностичне обладнання та засоби захисту першої необхідності для медичних працівників міських та обласних лікувальних закладів. Також у цьому році колектив підтримав два благодійні марафони «Забаг під каштанами» у Києві та «Архітектурна миля» у Львові.

Про новини компанії дізнавайтесь на сайті www.kreator-bud.com.